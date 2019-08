PDS: Me Wade dissout le Sen, Oumar Sarr et Cie virés (Communiqué)

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 08:14

L’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, a dissout, ce jeudi 8 août, le Secrétariat exécutif national (Sen) du Parti démocratique sénégalais (Pds). A travers un communiqué de presse, il a remercié son adjoint, Oumar Sarr, ainsi que tous les membres du bureau de cette structure dont le dernier renouvellement a eu lieu, en 2015.



Wade a, dans ce même document, annoncé la formation d’un nouveau Secrétariat exécutif national, dans les tout prochains jours.



S’agirait-il d’une forme de sanction contre Oumar Sarr, qui avait décidé de participer au dialogue national ?



En tout état de cause, un haut responsable de la formation libérale n’écarte pas cette hypothèse.



Joint par Seneweb, il dit: « Pour l’instant, personne n’est rien. Seul Wade détient tout. Et il va décider dans la semaine de qui sera quoi. Ce qui est sûr, nous sommes tous virés pour le moment et il faut s’attendre à de grands changements ».





