PDS- Oumar Sarr: "Karim Wade n’est pas courageux"

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

Les frondeurs du Parti démocratique sénégalais (Pds), en meeting à Dakar ce samedi n’ont pas raté Karim Wade. « Karim Wade est un poltron. Il ne sait ni où il est, ni où il va. Nous n'allons pas laisser le parti à quelqu'un venu je ne sais d'où, qui avait choisi d'être notre candidat à la Présidentielle et qu'on attendait tous. Le pouvoir a menacé de le mettre en prison s'il revient…Il a fui », a caricaturé Oumar Sarr.



« Quand le gouvernement m'a interdit de sortir du territoire, j'ai pris une pirogue pour traverser le fleuve. Et, j'ai pris un taxi-brousse pour aller à Nouakchott et y emprunter un avion pour atterrir à Dakar », s’enorgueillit Oumar Sarr.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos