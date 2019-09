PDS : Oumar Sarr doute du militantisme de Karim Wade

Le frondeur en chef du Pds, Oumar Sarr doute du militantisme de Wade-fils au Pds. « Karim est peut-être un militant du Parti démocratique sénégalais (Pds). Mais, je n'ai jamais vu sa carte », a révélé l'ex-Secrétaire général adjoint du Pds dans Les Échos.



L'ancien numéro 2 du parti libéral, considère que Karim Wade n'est plus membre du Bureau politique du Pds depuis 1996.



D’après Oumar Sarr, il est clair que Karim n'est pas le Pds bien que son père, Me Abdoulaye Wade, en soit le Secrétaire général national.



