PDS : Pour avoir pris part au dialogue, Oumar Sarr qualifié de « traître rampant »

La participation d’Oumar Sarr au dialogue national fait jaser au Parti démocratique sénégalais (Pds). Même si aucun n’a osé élever la voix, en attendant certainement le mot d’ordre qui sera donné par Gorgui (Me Abdoulaye Wade), certains responsables du parti par contre, qualifient la démarche du secrétaire général adjoint, de trahison.



« Si Oumar Sarr est parti de son propre gré, il devait avoir au moins le courage et la courtoisie de ne pas évoquer le nom du Pds dans cette tribune. En aucun cas, le nom du Pds ne devait figurer dans sa déclaration. Moi et les autres cadres du parti qualifions Oumar Sarr de traître rampant, qui sera bientôt debout », accuse un haut cadre du parti sous le couvert de l’anonymat, contacté par « Le Témoin ». Un autre cadre influent ajoute quant à lui, que « dès lors que le Pds a boycotté, Oumar Sarr ne devait pas se rendre au Palais. Sa présence est synonyme de trahison », décrète-t-il.

