PDS: le Meel exige l’audit de la gestion de Oumar Sarr et sa démission du Pds

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Le Mouvement des élèves et étudiants (Meel) exige de la Direction du Pds, d’auditer la gestion du député-maire de Dagana et de constater sa démission ainsi que celle de ses « acolytes ».



Selon ces jeunes, l’ancien secrétaire général adjoint et les responsables qui contestent le nouveau Secrétariat exécutif national, « s’inscrivent dans une logique de sabordage du parti », et « s’attaquent au parti, au Secrétaire Général National et au frère Karim Wade ». Daddy Diatta et ses camarades qui faisaient face à la presse ce vendredi, ont aussi avancé sans le dire clairement, que « Oumar Sarr avait déposé en 2018, un dossier de reconnaissance d'un parti » au niveau des services compétents de l’Etat.



Ce n’est pas tout. Selon eux toujours, Oumar Sarr et Me Amadou Sall auraient rencontré plusieurs fois le Président Macky Sall, sans en informer le secrétaire général du parti, Me Abdoulaye Wade.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook