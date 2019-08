PDS : les frondeurs vont poser l’acte 1 de leur combat, ce vendredi

Des responsables libéraux qui contestent le nouveau secrétariat national créé par Me Abdoulaye Wade, ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils vont poser le premier acte de leur combat, ce vendredi, lors d’un point presse prévue à 16 heures dans salle de conférence réputée sise sur la Vdn. De source sûres, ils vont annoncer la mise d’une structure dénommée « Comité d’initiative pour la refondation du Parti démocratique sénégalais » (CIR/ PDS).



Au lendemain de la mise en place du nouveau secrétariat national du Pds, plusieurs hauts responsables nommés ou écartés ont rejeté le choix du secrétaire national général, Me Abdoulaye Wade. Certains ont même démissionné de leur poste accusant l’ancien président d’avoir fait la part belle à son fils Karim Wade et à ses proches. Dans la foulée, ils ont promis de se battre à l’interne contre ce qu’ils considèrent comme une dévolution monarchique.



Ces derniers jours, la presse a révélé la tenue fréquente de réunions chez Me Amadou Sall et chez Oumar Sarr. Des rencontres auxquelles prennent part, aux côtés des deux responsables précités, d’autres comme Babacar Gaye, le député Abdoul Aziz Diop, le Dr Cheikh Tidiane Seck, patron des cadres libéraux, Aly Nar Fall, Sara Sall. Plusieurs autres participants, tous les responsables de premier plan dans leurs fédérations respectives, assistent également à ces rencontres.

A suivre.