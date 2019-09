PEKESSE: Des conseillers veulent porter plainte contre le maire

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

Des conseillers veulent porter plainte contre le maire de PEKESSE pour faux et usages de faux.

Décidément les choses se compliquent davantage pour le maire de Pékesse, Djibril Mbaye. Après son dossier à la DiC pour trafic de faux visas, des conseillers ont décidé de porter l'affaire devant la justice pour faux et usages de faux et usurpation de fonction.

