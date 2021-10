« PETROSEN » à Diamniadio : PETROSEN Trading & Services lance la première station-service Dans le cadre de l’opérationnalisation de la volonté de l’Etat de positionner la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) sur toute la chaîne de valeur des activités du secteur pétrolier et gazier, PETROSEN Trading & Services procèdera, ce jeudi 28 octobre 2021, à l’inauguration de sa première station-service à Diamniadio dans le département de Rufisque.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Située sur la RN1 en direction de la ville de Mbour, cette infrastructure réalisée aux normes internationales en vigueur dans l’industrie pétrolière et gazière selon le concept « one stop shop », offre aux populations environnantes et aux usagers de la route nationale des installations modernes pour l’approvisionnement en carburant, l’entretien et le lavage de véhicule, une boutique moderne, des services de restauration, un point e-service, un lieu de culte, entre autres prestations leur permettant de bénéficier d’une expérience unique d’achat.



Cette station-service qui s’étend sur une surface de 5 000 mètres carrés emploiera des jeunes sénégalais formés par l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) dans le cadre du Programme d’Appui au Développement des Compétences et de l'Entrepreneuriat des Jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ).



Ces derniers, en droite ligne avec les valeurs de PETROSEN, assureront aux usagers une expérience mémorable grâce à la qualité des prestations et du service à la clientèle.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos