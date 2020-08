PHOTO - Première apparition de Luc Nicolaï Gracié par le président de la République après plus de six mois de détention, Luc Nicolaï vient de faire sa première apparition, depuis sa libération intervenue jeudi dernier.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Août 2020 à 07:55 | | 0 commentaire(s)|

Et c’est aux côtés de son fils, Willy. Durant son séjour carcéral, ce dernier avait effectué des sorties pour dire son amertume.



Et après libération de Luc Nicolaï, l’héritier du promoteur de Mbour a donc rencontré son père, dans la plus grande discrétion. Les deux, tout sourire, ont immortalisé le moment.



