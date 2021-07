PHOTOS/ Axe Touba-Linguère: Un accident fait un mort et 8 blessés Un grave accident a été noté à Kadd Baloji entre Touba et Linguère. D’après Dakaractu, un minicar est sorti de la route, avant de se renverser. L’accident a été causé par l’éclatement d’un pneu du véhicule. L’accident fait 1 mort et 8 blessés. Alertés, les secours sont arrivés sur les lieux pour évacués les blessés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 21:22













