PHOTOS - Dégâts de la pluie en banlieue : routes inaccessibles, maisons envahies... La banlieue dakaroise s’est levée ce matin les pieds dans l’eau après la pluie, la deuxième qui s’est abattue dans la capitale sénégalaise dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août 2019. Pour des habitants des quartiers de la banlieue, cette situation est pénible et se répète à chaque fois que la pluie s’abat dans ces zones.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 18:24 | | 0 commentaire(s)|

Les quartiers comme Bagdad, Médina Gounass, Ñeti Mbaar, Wakhinane, les HAMO 5 et 6 sont presque inaccessibles à cause des routes inondées. Une situation qui pousse Mamadou Camara à faire de longs détours pour accéder au quartier de Ñeti Mbaar, pour se soigner chez un guérisseur.



A l’instar de Mamadou Camara, beaucoup de personnes font un parcours du combattant et pataugent dans les eaux pour entrer et sortir de ce quartier. Pour ceux qui habitent le quartier Bagdad situé entre Guédiawaye et Pikine,la situation se reproduit à chaque saison de pluie, avec des routes barrées par les eaux et des maisons inondées.

