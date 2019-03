PHOTOS - Real Madrid: Les émouvantes retrouvailles de Zidane avec Sergio Ramos et Marcelo Dos au mur, le président du Real Madrid a réussi à convaincre son ex-joueur et ancien entraîneur (2016-2018) de reprendre du service sur le banc des Merengue, neuf mois après le départ de celui-ci. C’est ce mercredi qu’il a officiellement refoulé les terrains d’entraînement de la Maison Blanche. Retrouvailles avec un vestiaire secoué par les derniers résultats mais surtout par la nécessité de très vite se relancer.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2019 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|







