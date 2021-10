PHOTOS-VIDEO/Tournoi des marseillais du Sénégal: Guédiawaye remporte la finale Le Directeur de la Caisse de Dépôt et de Consignation, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, parrain du tournoi de la fraternité de l’Association des Marseillais du Sénégal (AMS) a présidé ce week-end, la première édition. Ledit tournoi, initié sous le label « OM Fan Club Dakar », reconnu officiellement par l’Olympique de Marseille, a permis de rendre un vibrant hommage à l’ancien Président de l’OM, Pape Diouf et, à l’ancien président du groupe de supporters Olympes, Charles Seydou Guèye.

Le sport roi a fait vibré des coeurs et des esprits. Une dizaine de clubs de football ont compéti dans l’allégresse et la fraternité autour d’un idéal. L’initiative grandiose et merveilleuse de l’Association des Marseillais du Sénégal (AMS) s’est illustrée à la tenue de sa finale de la fraternité, parrainée par le DG de la Caisse de Dépôt et de Consignation, Cheikh Ahmed Tidiane Ba.



La première édition, tenue au terrain du Camp le Clerc de Liberté 6, a draîné des foules de sympathisants et de férus du ballon rond. Profitant de cette ambiance bon enfant, les initiateurs ont rendu un vibrant hommage à l’ancien Président de l’OM, Pape Diouf et, à l’ancien président du groupe de supporters Olympes, Charles Seydou Guéye.



Ainsi, le parrain, fervent supporter de l’OM, ayant soutenu ce tournoi jusqu’à la finale, a pris l’engagement d’aider les jeunes du milieu sportif. Idem, la marraine, journaliste, consultante en communication, Zaynab Sangare, passionnée et fervente supporter de l’OM s’est investie pleinement pour la réussité de cet évènement du football.



La jeune demoiselle, très entreprenante, découvre-t-on, reste l’une des rares femmes supporters au Sénégal, membres fondateurs de l’association des marseillais du Sénégal. Très coriace et volontariste, engagée à accompagner les jeunes, Zeynab Sangaré, a donné gracieusement sa modeste contribution.



A retenir que ce tournoi démarré au mois de juillet dernier, dont la finale s’est tenue ce week-end, regroupait les équipes de Dakar, Pikine vétérans, Guédiawaye Rufisque, Thiès et Mbour. A l’aboutissement, la coupe a été remportée par Guédiawaye qui a battu Rufisque sur un score fleuve de 3 buts à zéro.



Très satisfaits du déroulement de cette première éditon, initiateurs, parrain et marraine, ainsi que les clubs et supporters se sont enthousiasmés à revoir la seconde édition dans un avenir proche. L’évènement, tenant toutes ses promesses, dit-on, a été majestueusement organisé.





