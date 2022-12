PIB : Le Sénégal a enregistré un taux de croissance définitif de 6, 5 % en 2021, selon l’Ansd

Dans un rapport rendu public vendredi, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a relevé que le taux de croissance du produit intérieur brut du Sénégal, est ressorti en hausse de 6, 5 % en 2021, dans sillage de la reprise de l’activité économique qui avait été ralentie l’année précédente par les répercussions de la pandémie de Covid-19. ‘’ L’économie sénégalaise a enregistré un taux croissance de 6,5% en 2021 contre 1,3% en 2020. Cette situation est consécutive à la reprise de l’activité économique après les répercussions de la pandémie à coronavirus (coivd-19) sur l’économie sénégalaise en 2020 ’’, ont, en effet, souligné les tacticiens.



Le document consacré aux comptes nationaux semi-définitifs de 2021 et définitifs de 2020, fait dans le même temps état d’une hausse du niveau général des prix en 2021



L’étude montre une progression, en volume, de 4, 8 % des dépenses de consommation, en 2021, après avoir été de l’ordre de 2, 1 % en 2020.



‘’ Cette hausse est en relation avec l’évolution des dépenses de consommation publique qui ont enregistré une hausse de 13 % en 2021, après 1, 6% en 2020 et de la consommation des ménages qui s’est accrue de 3 % en 2021, après 2,2% en 2020 ’’, souligne le rapport consulté par l’APS.



Par ailleurs, la Formation brute de capital fixe (FBCF) s’est rehaussée, en volume, de 16,5% en 2021 contre 7,2% en 2020, sous l’effet du fort dynamisme de sa composante privée (19,7% en 2021 contre 5,4% en 2020), mentionne le rapport.



Il fait savoir que les exportations des biens et services s’étaient bonifiées de 22,6% en 2021, après un repli de 13,2% en 2020, tandis qu’en parallèle, les importations de biens et services s’étaient accrues de 15,5% en 2021, après une augmentation de 6,8% l’année précédente.



Pour sa part, le taux d’épargne nationale s’est amélioré de 1,8 point pour s’établir à 26,5% du PIB en 2021 contre 24,7% en 2020, assure l’ANSD.













leSoleil.sn