PLAINTE POUR ESCROQUERIE: El Hadj Idrissa Sow séduit Oumou Kalsoum Diallo, l’ex-femme de son ami et bouffe ses 22 millions FCfa

Après le geste d’El Hadji Idrissa Sow, on pourrait s'interroger sur la sincérité de la relation d'amitié qu'il entretenait avec l'ex époux de sa victime Oumou Kalsoum Diallo.



En effet, le sieur Sow et le mari de la dame étaient les meilleurs amis, mais cela ne l'a pas empêché de courtiser la bonne dame au moment où elle était en instance de divorce. Selon le conseil de la dame, El Hadji Idrissa Sow a profité de sa situation de détresse pour conquérir son amour. Ainsi, ayant réussi à gagner le cœur de la dame, il a ourdi un plan pour la gruger. Il l'a convaincue d'investir dans le bâtiment. Pour mieux l'amadouer, il lui a fait croire qu'il avait gagné des marchés. Finalement, El Hadji Idrissa Sow avait réussi à lui escroquer 22 millions FCfa sans pour autant réaliser les travaux de bâtiment pour le compte de la plaignante. Ainsi, celle-ci l'a traduit hier devant le juge des flagrants délits de Dakar pour ces faits d'escroquerie.



El Hadji Idrissa Sow accuse le Covid-19





El Hadji Idrissa Sow n'a pas contesté avoir reçu les montants avancés par la dame. Mais, il a accusé le Covid-19 comme étant le facteur qui a bloqué la livraison du bâtiment. « On s'est connu parce que son mari est un ami. Quand elle a su que je suis dans le milieu du bâtiment, elle m'a montré un terrain et je lui ai fait un devis. Je reconnais effectivement avoir reçu 22 millions FCfa. Et quand l'expert a fait son évaluation, il a fait état de 5 millions et des poussières. J'ai dépensé 15 millions FCfa parce qu'on est dans une fondation de R+3. Le plan a été modifié parce qu'au départ, on s'était entendu sur R+1 », a renseigné ce prévenu.



Oumou Kalsoum Diallo enfonce le prévenu





Pour sa part, la partie civile Oumou Kalsoum Diallo donne sa version: « il m'a montré plus de 11 terrains. C'est par la suite qu'il m'a conduite jusqu'au Lac Rose. Et je lui ai remis 15 millions FCfa puis une autre somme de 5 millions FCfa pour la construction de la maison. Avant qu'il ne me promette de me la livrer au bout de 6 mois. Certes, il a commencé à construire, mais les choses n'avancent plus. Alors que c'est au mois d'octobre que je devais recevoir mes clés ».



El Hadji Idrissa Sow condamné à payer à Oumou Kalsoum Diallo 20 millions FCfa





Avocat de la partie civile, Me Bamba Cissé a renseigné que l'escroc trompe le tribunal. Me Cissé d'ajouter que sa cliente n'a plus rien, puisqu'elle a tout donné à ce monsieur. Réclamant la somme de 60 millions FCfa à titre de dommages et intérêts, le conseil a demandé au tribunal de tenir compte du cynisme du prévenu. Ce, avant que le représentant du procureur ne requière 6 mois ferme contre El Hadji Idrissa Sow. Son avocat, quant à lui, a révélé que les faits sont simples dans cette affaire, mais qu'on essaie de leur faire comprendre que son client est un escroc. Ce qui n'est pas le cas, de son avis.



Sollicitant ainsi une application extrêmement bienveillante de la loi à son encontre, le conseil a aussi demandé un remboursement de la somme de 22 millions FCfa de la part du comparant. À la fin des débats, le tribunal dans son délibéré l'a renvoyé des fins de la poursuite. Aussi, il a reçu la constitution de partie civile de Oumou Kalsoum Diallo et a condamné El Hadji Idrissa Sow à lui payer la somme de 20 millions F Cfa à titre de dommages et intérêts.















