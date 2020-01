POUR LA FORMATION DES AVOCATS: Macky Sall dégaine 500 millions de francs CFA

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

JUSTICE : Le Président de la République et non moins Président du Conseil supérieur de la magistrature Macky Sal,l a affirmé avoir pris connaissance de la demande exprimée par les magistrats de la Cour suprême pour l’érection d’un nouveau siège.



Dans son allocution à l’occasion de la rentrée des Cours et Tribunaux, le chef de l’État a rassuré les magistrats de sa volonté de construire de nouveaux locaux pour la haute juridiction.



« Je prends la décision de faire construire un nouveau siège. Nous trouverons un espace approprié à Dakar ou dans la nouvelle ville de Diamniadio si les hauts magistrats souhaitent fréquenter la nouvelle ville », a indiqué Macky Sall, informant que le premier choix porte sur un espace situé sur la Corniche ouest, en face du palais de Justice de Dakar.



Le chef de l’Etat a, par ailleurs, profité de l’occasion pour donner des gages sur les difficultés que traverse le Centre de formation judiciaire des avocats.



« Je voudrais vous donner l’assurance que l’aide de 500 millions FCfa destinés à l’édification de l’école des avocats ,est déjà disponible et le ministère de la Justice les mettra à votre disposition », a-t-il indiqué.



Sur l’aide juridictionnelle promise, Macky Sall a aussi joué la carte de l’assurance sur la disponibilité des fonds qui seront effectifs dès la semaine prochaine.



À noter que ce jeudi, le chef de l’Etat présidait la traditionnelle rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, qui avait pour thème : « La lutte contre le terrorisme, un défi des Etats africains ».



Badou NGUER Toutinfo.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos