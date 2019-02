POUR UNE GRANDE VICTOIRE DE MACKY SALL : Les jeunes de l’Ucs lancent l’ opération «Casamance nioo ko ress»

Il n’y aura pas de combat en Casamance. Abdoulaye Baldé avait assuré à Macky Sall qu’il s’en chargerait pour lui assurer la victoire à la Présidentielle. Le candidat de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) sera plus rassuré avec l’implication des jeunes de l’Union des centristes du Sénégal (Ucs). Ces derniers ont créé un cri de guerre : «Casamance, nioo ko ress» (la Casamance, on s’en charge). La stratégie est dévoilée par le responsable des jeunesses centristes, Me Pape Mamaille Diokou, arrivé de Paris avant-hier, pour rallier Ziguinchor où Macky Sall est attendu dimanche. L’avocat au Barreau de Paris annonce que ses frères de parti et lui «iront à la recherche de chaque voix dans les villes, villages, quartiers, familles, voire dans les lieux de travail pour convaincre les Sénégalais». En sus de l’objectif de donner une majorité confortable à Macky Sall dans la partie sud du pays, les jeunes de l’Ucs, révèle Me Diokou, veulent que «les Sénégalais sachent et aient la confirmation que le leadership de Baldé et de son parti en Casamance est intacte». D’ailleurs, l’objectif est fixé. «Le Dr Abdoulaye Baldé et ses frères de l’Apr vont assurer au Président un score jamais égalé dans l’histoire des élections au Sénégal», promet Me Diokou. Le responsable des jeunes de l’Ucs invite la jeunesse de la mouvance présidentielle à «s’unir comme un seul homme derrière Dr Abdoulaye Baldé pour réserver un accueil

triomphal au Président Macky Sall». Revenant sur le choix porté par son parti sur le candidat de Bby, Me Diokou explique que «la réélection du Président Sall est une chance pour la stabilité et la préservation des acquis sociaux».

