PREMIER LEAGUE - ARSENAL S'IMPOSE À CHELSEA (2-4) ET SE REPLACE DANS LA COURSE À LA C1 Arsenal est toujours en vie dans la course à la Ligue des champions. Le club londonien est provisoirement revenu à hauteur de Tottenham après sa victoire à Stamford Bridge (2-4) face à Chelsea, mercredi soir. Nketiah (8e, 57e), Smith Rowe (27e) et Saka (90e+2, s.p) ont marqué les quatre buts des Gunners. Werner (17e) et Azpilicueta (32e) avaient remis les Blues à hauteur.

Mercredi 20 Avril 2022

Les Gunners n’ont pas encore abandonné leurs rêves de C1. Défait lors de ses trois dernières rencontres de championnat, Arsenal a répondu de la plus belle des façons en s’imposant ce soir lors d’un derby londonien complètement fou. Tombeurs 4 buts à 2 d’une équipe de Chelsea punie par son manque de rigueur défensive, les joueurs de Mikel Arteta reviennent à hauteur du quatrième, Tottenham (57 points), et se relancent dans la course à la Ligue des Champions.



