PRESIDENTIELLE 2024 :Sonko confiant de sa victoire prochaine

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Janvier 2020 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|

C’est par un rassemblement, au terrain de Sacré-Coeur que les militants de Ousmane Sonko célébré leur sixième anniversaire.



A l’occasion, Ousmane Sonko a délivré un discours combattif à ses militants, les appelants à vendre les cartes et à préparer leur prochain congrès en vue des prochaines joutes électorales dont le clou sera la présidentielle de 2024.



Dans l’entendement de Sonko, en 2024, Macky Sall ne sera plus au pouvoir même s’il est candidat.



Convaincu que de sa victoire en 2024, Ousmane Sonko a invité les patriotes à élargir les bases de leur formation et à collecter les fonds nécessaires pour arriver à la victoire finale.



« La victoire est proche, la victoire est imminente », a-t-il conclu son discours, sous un tonnerre d’applaudissements de ses partisans venus des quatre coins du Sénégal.



Toutinfo.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos