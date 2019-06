PRODAC : Mamina Daffé limogé et remplacé par Pape Malick Ndour

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Mamina Daffé n’est plus coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Il a été limogé hier, lors du Conseil des ministres et remplacé par Pape Malick Ndour, par ailleurs président du Conseil départemental de Gunguinéo. Ce dernier hérite une boite secouée par un scandale de détournement de 29 milliards F CFA. Cette affaire implique en plus de Mamina Daffé, le ministre Mame Mbaye Niang et Jean Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (Cnsa).

