PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2019 : LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET DEMONTRE AU PRESIDENT DU GROUPE PARLEMENTAIRE LIBERAL, LA BAISSE CONTINUE DU BUDGET DE LA PRESIDENCE

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 14:35 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo a indiqué que durant le septennat de Monsieur le président de la République, Son Excellence Macky SALL, le budget de la Présidence de la République ne cesse de baisser.



En effet, dira le MFB, si le Président SALL a trouvé un budget de 90 750 549 620 FCFA en 2012, le projet de LFR 2019 de la Présidence République a été arrêté à 90 440 822 584 FCFA, soit une baisse de 309 727 036 FCFA en valeur absolue et de 0,34% en valeur relative, nonobstant le transfert à la Présidence de certains services de la Primature.



Aussi, précisera-t-il que l’augmentation des dépenses de personnel qu’a agité le président du Groupe parelmentaire libéral, Cheikh Mbacké Dolly n’est liée qu’au rattachement à la Présidence de l’OFNAC et des services de renseignement précédemment logés aux Forces armées et au ministère de l’Intérieur, mais également l’octroi d’indemnités de logement aux ayants-droit en lieu et place des logements de fonction onéreux pour les dépenses de fonctionnement de l’Etat qui, aujourd’hui, sont contenues à moins de 7% du PIB contre 12,5% en 2011.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos