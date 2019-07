PROMOVILLES : Prés de 6,7 MILLIARDS Iinvestis dans la commune de LOUGA

Le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) a investi près de 6,7 milliards de francs CFA dans la commune de Louga pour la réalisation de 9,5 km de voirie et l’installation de 390 lampadaires.



La ville a bénéficié de sept kilomètres de réseau de drainage des eaux pluviales, a révélé la coordonnatrice de PROMOVILLES, Astou Diokhané Sow, lors d’un conseil régional de développement (CRD) spécial organisé mardi à Louga.



Devant le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, elle a aussi rappelé que dans le cadre de ce programme, des infrastructures scolaires ont été construites.



‘’67 jeunes ont été formés aux métiers du BTP’’, a-t-elle ajouté, évoquant également ’’la mise en place d’un système d’information géographique (SIG)’’. Elle a de même signalé l’implantation de 920 lampadaires pour un coût de 3,3 milliards de FCFA.



Elle a par ailleurs fait savoir que 4,9 km de voiries d’un montant de 2,7 milliards de FCFA sont prévus, contre 2 km d’un coût de 600 millions de FCFA à Kébémer.



Le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) a contribué à l’installation de 39 systèmes d’alimentation en eau, réalisé l’éclairage de 63 villages et finalisé 120 km de pistes rurales, désenclavant ainsi 85 villages.



Ce programme prévoit dans la région de Louga, l’installation de six autres systèmes d’alimentation en eau et l’éclairage pour 14 villages à Kébémer ainsi que la distribution de 23 équipements post-récoltes dont 8 à Louga, 2 à Kébémer et 13 à Linguère.



Il est également prévu la réalisation de huit pistes rurales (cinq à Kébemer et trois à Louga) pour un linéaire de 93 km et la construction de deux postes de santé.

