PS : La 3e candidature de Macky Sall, irrecevable

« Dans la Constitution, personne n’a droit à un troisième mandat. Surtout quand on a fait deux mandats. D’ici la fin de ce mandat, chaque parti, chaque composante de cette coalition, a le droit, l’obligation de faire des évaluations et en tenant compte de ces règlements, de ces procédures et décisions, nous pourrons savoir ce que nous devons faire », a affirmé le parlementaire et ancien maire de Kaffrine.



Le député annonce une réunion du Parti socialiste jeudi prochain, pour évaluer leur compagnonnage avec le Président Macky Sall au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



Le président du Conseil départemental de Kaffrine de rappeler que l’ambition de tout parti, reste la conquête du pouvoir.