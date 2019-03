PS : appel au retour des exclus, on ne parle pas le même langage !

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

L’appel au retour des exclus a créé une polémique au PS. Abdoulaye Wilane et Moussa Bocar Thiam ne portent pas la même parole sur cette question.



« Nous n’avons jamais demandé aux exclus de revenir dans le parti. Tout d’abord, il faut clarifier les choses. Le retour des ex-camarades n’était pas à l’ordre du jour. C’était le bilan de la présidentielle (notamment) de la participation du PS et les perspectives toujours dans le cadre du Benno et la relance de la vente des cartes du parti.



Au cours de cette réunion, nous avons vu la participation de certains camarades qui étaient exclus et qui ont fait campagne avec le PS pour permettre au président Macky Sall de gagner », a tenu à clarifier le porte-parole adjoint du parti socialiste, Bocar Thiam.



Abdoulaye Wilane, pour sa part, persiste et signe que Ousmane Tanor a ouvert les portes aux exclus et ne manque pas, au passage, d’égratigner son camarade de parti. Pour lui, son adjoint, Me Moussa Bocar Thiam, « est obnubilé par des positionnements et par ses intérêts »















Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos