PSG : "Al-Khelaifi est nul", Pape Diouf balance dur

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mai 2018 à 12:51

Même si son palmarès avec l'Olympique de Marseille n'est pas des plus prestigieux, Pape Diouf est une voix qui compte, du moins pour les supporters de l'OM. Alors, quand l'ancien dirigeant phocéen évoque la situation du Paris Saint-Germain, cela a forcément une certaine saveur, surtout quand il s'agit de s'occuper du cas de Nasser Al-Khelaifi.

Invité de RMC, et parlant de la gestion du cas Unai Emery, Pape Diouf a été sans pitié avec le dirigeant qatari du Paris Saint-Germain dont il pense qu'il n'est tout simplement pas à la hauteur des objectifs affichés par le PSG. « Il faut dire les choses comme elles sont. À Paris, le président est quasiment fantomatique, il est inexistant. Il ne connaît absolument pas ce que devrait être la gestion d’un club comme le Paris Saint-Germain. La direction actuelle du PSG ne me paraît pas être à la mesure de l’ambition du club. Quand je vois le président Nasser Al-Khelaifi, il ne remplit pas le rôle qu’il aurait dû remplir. Quand on parle de l’entraîneur, de tout ce qui se passe à l’intérieur du club, il en revient de sa responsabilité », explique l'ancien président de l'Olympique de Marseille.



Reste à savoir si Nasser Al-Khelaifi écoute RMC et sait qui est Pape Diouf...



