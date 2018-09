PSG: Al khelaifi répond au Real dans le dossier Neymar

Calmées depuis quelques semaines, les rumeurs envoyant Neymar au Real Madrid devraient ressurgir à l'approche du prochain mercato hivernal. Un classique du marché des transferts, dont Nasser Al-Khelaïfi se passerait bien, comme il l'a expliqué dans les colonnes de Marca, invitant notamment, les triples champions d'Europe en titre à ne pas contacter directement le Brésilien.



"Pour être franc, c'est un peu frustrant. Parce que, ce n'est pas juste que des clubs ou quelqu'un parle avec nos joueurs, a déclaré le président du PSG. Cela ne nous plaît pas du tout et, on en a parlé à l'époque avec le Real Madrid. Nous avons une bonne relation et, ils respectent le PSG, j'espère que c'est vrai. Nous respectons le Real Madrid et son président, Florentino Pérez. Mais, je pense que c'est important pour tous que nous ne travaillions pas en coulisses."



"Nous tuer entre nous, n'est pas la manière de travailler du PSG"



"S'il y a quelque chose, c'est toujours mieux que nous en parlions avec Florentino Pérez", a enchaîné Al-Khelaïfi. "C'est ce que nous attendons de tous les clubs, pas seulement du Real Madrid. Nous tuer entre nous, n'est pas la manière de travailler du PSG et j'espère que les autres clubs ne font pas ça avec nous."





Rmc