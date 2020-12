PSG/ Basaksehir: le Ministre des Sports Matar Bâ réagit et félicite Demba Bâ de son... Le ministre des Sports, Matar Bâ, vient de réagir sur sa page facebook, félicitant Demba Bâ de son acte hier en Ligue des Champions, où l'ex-joueur camerounais, Yebo, désormais dans le staff a été traité de "negro" par le 4ème arbitre.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 08:12 | | 0 commentaire(s)|

Je salue l’action de notre compatriote DEMBA BÂ lors du match PSG v Istanbul Basaksehir. Il s’est vraiment comporté en responsable et a fait honneur à la race noire, à l’Afrique et au Sénégal. Excellente journée ! C'est le post du Ministre des Sports, Matar Bâ, sur sa page facebook.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos