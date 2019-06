PSG : Koulibaly se montre intéressé

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2019 à 08:55 | | 0 commentaire(s)|

Auteur de performances impressionnantes avec Naples cette saison, le défenseur central Kalidou Koulibaly (27 ans, 35 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) a été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain en perspective de ce mercato d'été dimanche (voir ici). Et d'après les informations du quotidien régional Le Parisien ce mardi, l'international sénégalais se montre intéressé par la perspective de rejoindre Paris !



Egalement courtisé par Manchester United, Koulibaly, pour des raisons privées, privilégie un départ pour le PSG. Cependant, ce dossier reste particulièrement compliqué pour le champion de France en titre. En effet, le président napolitain Aurelio De Laurentiis continue d'être gourmand pour son roc défensif en réclamant plus de 100 millions d'euros pour le vendre...



Par maxifoot

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos