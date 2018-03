PSG: L’hommage de Neymar au scientifique Hawking suscite la polémique Alors qu’il passe quelques jours de convalescence au Brésil, Neymar qui se remet peu à peu de sa blessure a tenu à rendre hommage au scientifique Stephen Hawking, décédé mercredi à l’âge de 76 ans. Seulement le message que le joueur parisien a formulé à cet effet, n’a pas plu à tout le monde.

Sur son compte Twitter, Neymar a posté un message. Le numéro 10 du PSG s’est photographié assis sur un fauteuil roulant, portant juste un caleçon avec un message : « Il faut avoir une attitude positive et tirer le meilleur de la situation dans laquelle on se trouve ».

L’hommage de Neymar a crée de vives polémiques sur la toile. Pour certains internautes, ce message du Brésilien est malvenu. En effet, Hawking était condamné à vivre sur une chaise roulante depuis 50 ans, parce qu’il était atteint de la maladie de Charcot.



Grant Wahl, du magazine Sports Illustrated, s’est insurgé sur son compte Twitter: « C’est le comble de l’égocentrisme de reprendre à son compte la mort de Hawking. La situation temporaire de Neymar en fauteuil roulant, est absolument incomparable avec celle de Hawking, qui a passé pratiquement toute sa vie dans cette situation. Je suis sûr que Neymar ne voulait pas faire de mal, mais enfin.»

Plusieurs autres internautes se sont aussi révoltés sur les réseaux sociaux: « Gamin, c’est difficile de te défendre après ça », a tweeté Gustavo, un internaute brésilien. « Il a utilisé la mort de Stephen Hawking et son handicap pour annoncer son rétablissement pour une jambe cassée. Répugnant », tweete un autre visiblement plus énervé.

