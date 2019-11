PSG : La condition du président pour le départ de Mbappé Depuis quelques jours, Kylian Mbappé, le natif de Bondy suscite pas mal de convoitises. Après la récente joute verbale entre le technicien français du Réal Madrid Zinedine Zidane et Leonardo le directeur sportif du PSG, les spéculations autour de la prochaine destination de l’ex d’attaquant de l’AS Monaco continuent d’alimenter les commentaires.





Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

S’il semble difficile et quasiment impossible pour le moment de voir Kylian Mbappé évoluer du côté du Réal Madrid, il y aurait un moyen par lequel l’attaquant français pourrait quitter le PSG pour rejoindre le club merengue.



D’après beIN SPORTS, une condition pourrait faciliter le départ de Kylian Mbappé. Il s’agirait d’aider le Psg à remporter la Ligue des Champions. En soulevant la coupe aux grandes oreilles avec le PSG, cela permettrait aux Madrilènes d’avoir une chance de s’offrir les services du champion du monde au dernier mondial russe.



Encore sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2022, Kylian Mbappé serait en discussion pour une prolongation de son contrat alors que le Real Madrid espère que le PSG ne réussira pas à convaincre le français à rester.



Pour nos confrères de beIN SPORTS qui relaient les déclarations de Francisco Buyo, un ancien joueur du Réal Madrid qui connaît bien le président Nasser Al-Khelaïfi, puisqu’il travaille comme consultant pour beIN SPORTS au Qatar, Francisco Buyo assure qu’il y a une seule option pour que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid.



Présent sur le plateau du Chiringuito, Francisco Buyo a assuré que la seule condition pour que Kylian Mbappé aille au Réal Madrid c’est que le PSG remporte la Ligue des Champions.



Si le club de la capitale française décroche la C1 qui est le rêve du président Nasser Al-Khelaïfi, le départ de Kylian Mbappé pourra être envisagé.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos