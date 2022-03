PSG : Le très beau message de Kylian Mbappé pour Idrissa Gana Gueye Suite à un contact anodin entre Idrissa Gueye et Kylian Mbappé à l’entrainement, la star parisienne risquait de manqur le choc contre le Real Madrid. Ce qui a donné lieu à une déferlante d’insultes à l’encontre d’Idrissa Gueye.

Le Sénégalais a été pris à partie, via les réseaux sociaux, par des supporters parisiens. Il a reçu de nombreux messages d’insultes et de haine, et même quelques menaces, notamment sur Instagram, ce qui l’a contraint à restreindre la publication de commentaires sur son compte. Sa femme a, elle aussi, été contrainte de fermer son espace commentaires pour les mêmes raisons.



Une posture qui n’a pas manqué de faire réagir Kylian Mbappé. Il a, en effet, posté une photo qu’il partage avec le Sénégalais et un message sur Instagram pour soutenir Gana Gueye : « Tous ensemble, Toujours. Ici c’est Paris. Gana Gueye.



A retenir qu’aucune fracture n’a été observée sur Mbappé. Il s’agit désormais de résorber l’hématome, ce à quoi le staff médical du PSG s’active. A priori, Mbappé devrait être en mesure de tenir sa place ce mercredi, à Madrid, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions.





