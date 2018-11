PSG-Liverpool : Sadio Mané est malade et incertain Bonne nouvelle en perspective pour le PSG, à deux jours de la réception de Liverpool, (mercredi 20h), lors de la cinquième journée de la Ligue des champions ? Selon la presse anglaise, Sadio Mané est malade et donc incertain pour le choc.

Cliquez-ici pour regarder plus de videos La décision devrait être prise mardi. Selon le Liverpool Echo et le Daily Mail, l’ailier de Liverpool est pour l’heure malade et incertain pour le déplacement sur le terrain du PSG ce mercredi.

Pilier du trio offensif qu’il forme avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, l’international sénégalais devrait passer un dernier test mardi matin, avant l’envol des Reds pour Paris.



Titulaire indiscutable

La perte d’un titulaire indiscutable (12 titularisations en 13 journées de Premier League, présent lors des quatre matchs européens), pourrait être un sacré coup dur pour le club anglais.











RMC Sport

