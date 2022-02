PSG - Malaise : Pochettino envoie un énorme message à Lionel Messi !

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi est en grande difficulté, ne parvenant pas à évoluer à son plus haut niveau. Malgré tout, La Pulga peut compter sur l'immense soutien de ses coéquipiers, mais surtout de son entraîneur Mauricio Pochettino. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le technicien du PSG a fait passer un message fort à Lionel Messi, à la veille du choc face au Real Madrid.



En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG l'été dernier. Toutefois, ses débuts dans le club de la capitale ne se passent pas du tout comme il aurait pu l'imaginer. En effet, Lionel Messi n'est pas dans son assiette et peine à évoluer à son plus haut niveau. Malgré tout, la star argentine peut compter sur Mauricio Pochettino pour prendre sa défense et lui redonner confiance. " Il est le meilleur joueur du monde et il donnera beaucoup de joie au PSG et aux supporters. Il fera ce qu’il sait faire comme il l’a toujours fait. Mais entre le Covid, les blessures et la sélection qui le réclame chaque mois, son adaptation a été limitée. Il n’a jamais trouvé d’excuses et nous non plus.



Mais il n’avait jamais joué dans un autre club que Barcelone et quand tu arrives dans un nouveau club, tu passes toujours pas un processus naturel pour trouver ta place. Une blessure, voyager, ne pas être tout le temps avec tes coéquipiers fait rallonger le temps pour que l’équipe s’adapte ou pour qu’il trouve sa meilleure version… ".