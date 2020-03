PSG : Mbappé « malade » pourrait manquer le choc face à Dortmund… Souffrant ces dernières heures, Mbappé n’est pas certain de pouvoir tenir sa place lors du 8e de finale retour entre le PSG et le Borussia Dortmund, mercredi. Le doute persiste alors que l’attaquant parisien ne s’est pas entraîné ce mardi au Camp des Loges. Son coach confirme sa maladie.

Mbappé absent contre Dortmund?



Son état ne s’est guère amélioré par rapport à lundi, où il avait déjà manqué l’entraînement. La grosse angine dont est victime Kylian Mbappé a donc de quoi inquiéter Thomas Tuchel, son entraîneur. Ainsi que les supporters du club de la capitale, qui ne pourront pas venir soutenir leur équipe au Parc des Princes face au BvB.



» Il a une angine »



« Kylian Mbappé est malade, il a une angine et on va voir s’il vient s’entraîner un peu ce mardi soir, mais il n’est pas avec nous depuis deux jours. On va attendre et décider mercredi matin. Thiago Silva a fait tous les entraînements, et on décidera donc demain s’il joue ou pas, mais il est avec le groupe. Tous les autres sont là hormis Ander Herrera. Le onze de départ ? Je sais qui j’alignerai. On doit décider dans l’après-midi des titulaires et des remplaçants. On prendra les dernières décisions en ce qui concerne Kylian et Thiago demain matin », a indiqué Tuchel, ce mardi en conférence de presse.

