PSG : Messi préférerait Manchester City

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

L’information d’une approche du PSG pour tenter de faire venir Lionel Messi dans ses rangs n’était pas qu’une simple rumeur. À en croire ce que rapporte le site de L’Equipe, les responsables franciliens, et à leur tête de Leonardo, seraient bien entrés en contacts avec le clan de l’attaquant argentin. Il y a eu une discussion avec son père Jorge afin de manifester l’intérêt que les champions de France ont envers le sextuple Ballon d’Or. Messi Sr a bien écouté tout ce qui lui a été dit, avant de signifier à ses interlocuteurs que son fils est tenté par un autre club.



Pour Messi, c’est City et rien d’autre

Comme on pouvait le suspecter, Messi souhaiterait rejoindre Manchester City. Depuis qu’il a fait part de sa décision de quitter Barcelone, il serait même déterminé à s’engager avec les Eastlands. L’intéressé aurait déjà parlé avec Pep Guardiola, son ex-entraineur, pour s’assurer que ce dernier le veut bien dans son effectif chez les Sky Blues. L’intérêt est effectivement réciproque et tout porte à croire désormais que La Pulga va prendre la direction du Nord-Ouest d’Angleterre. A condition bien sûr de trouver un accord avec son employeur actuel pour une séparation. Ce qui est très loin d’être acquis.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos