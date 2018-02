PSG: pas de fracture, ni d’entorse grave pour Neymar (Marquinhos aussi touché)

Neymar a glacé le Parc alors que le PSG dominait tranquillement l’OM (3-0) dimanche à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. A la 78e minute, le Brésilien manque un appui et voit sa cheville droite tourner. Surtout, il reste au sol de longues minutes et affiche des signes de grande douleur. Tête entre les mains, coup de poing dans la pelouse, Neymar a l’air de souffrir et quitte finalement la pelouse sur une civière. Les plus vives inquiétudes sont apparues à neuf jours du 8e de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid.



En conférence de presse après le match, Unai Emery a évoqué une entorse en attendant les examens complémentaires. "Le premier examen dans le vestiaire a dit que c'était une torsion, on va faire un examen médical pour savoir ce qu'est cette torsion mais nous sommes optimistes. Si je devais me prononcer ce soir, Neymar devrait jouer contre le Real."



Marquinhos touché à la cuisse



Dans la nuit de dimanche à lundi, Neymar s’est rendu à l’hôpital américain de Neuilly avec Maxwell, le directeur sportif adjoint du PSG, afin d’y subir des examens. Ceux-ci ont apporté des premières bonnes nouvelles pour le clan parisien. Les premiers examens n’ont décelé aucune fracture au niveau de la cheville droite du Brésilien, ni d’entorse grave.



De source médicale, les 48 prochaines heures seront importantes dans l’évolution de sa blessure. Neymar est d’ores et déjà indisponible pour les deux rencontres de la semaine, mercredi face au PSG en quart de finale de la Coupe de France, et samedi à Troyes lors de la 28e journée de Ligue 1.



Marquinhos était également présent à l’hôpital américain de Neuilly. Le défenseur central a passé des examens au niveau de la cuisse, en raison d’un souci musculaire. Une autre tuile pour le PSG en vue des prochaines échéances, notamment celle du 6 mars face au Real Madrid.











