PSG-Rennes : Auteur d’un gros tacle sur Kehrer, Mbaye Niang s’excuse

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Après la défaite face au PSG avec son club Rennes (4-1), Mbaye Niang est au coeur de l’actualité du match.



Auteur du but égalisateur à 1-1 de Rennes, Mbaye Niang a failli voir rouge après une grosse faute sur le défenseur parisien Thilo Kehrer. Faute sanctionnée d’un carton jaune après visionnage de la VAR qui fait gros débat en France, car un rouge n’aurait pas été démérité pour le Sénégalais.



Mbaye Niang lui-même reconnait sa faute et s’est excusé auprès du jeune Allemand via son compte twitter. « Tacle mal maîtrisé ! Aucune intention de te faire mal, heureux de ne pas t’avoir blessé !!! @KehrerThilo belle fin de saison et encore désolé !@PSG_inside »











Wiwsport



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos