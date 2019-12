PSG: Tuchel fait le point sur la blessure d'Idrissa Gana Guèye Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est imposé à Montpellier (1-3). En sentinelle, Thomas Tuchel avait décidé de faire confiance à Idrissa Guèye notamment, mais l’international sénégalais s’est blessé en première période. Son coach n’est pas pour autant inquiet.





Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|

En ce début de saison 2019-2020, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Ce samedi, deux nouveaux Parisiens ont rejoint l’infirmerie, à savoir Presnel Kimpembe, touché à la cuisse gauche et remplacé par Abdou Diallo (18e), puis Idrissa Guèye, visiblement aussi gêné musculairement à une cuisse et suppléé par Tanguy Kouassi (25e). Le joueur est rentré directement aux vestiaires.



Une blessure pas si grave ?

En conférence de presse d’après-match, Thomas Tuchel est revenu sur ces deux faits de jeu. Concernant la blessure de Gana, le technicien allemand ne s’est pas forcément montré inquiet.



«On ne sait pas si c’est la conséquence de l’autre blessure. Mais la première blessure (celle de Guèye), ce n’était pas une blessure, c’était une crampe. Aujourd’hui (samedi), j’ai parlé avec lui et je pense qu’il est sorti avec une blessure. Il a senti quelque chose et il a eu peur de faire un sprint. C’est pour cela qu’il était mieux de le laisser sortir», a-t-il précisé.



Ce mercredi, le PSG, à qui il manquera encore certainement des éléments probablement Idrissa Guèye, accueillera Galatasaray. Ce, dans le cadre de la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, avant de poursuivre ensuite son calendrier particulièrement chargé.

