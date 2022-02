PSG vs Real Madrid : Abdou Diallo et Gana Guèye annoncés sur le banc

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 22:07 | | 0 commentaire(s)|

Ce mardi, à 20 heures, le Paris Saint-Germain (PSG) va accueillir le Real Madrid pour la manche aller de la Ligue des champions. Mais pour ce match, les Sénégalais Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo, revenus à Paris il y a quelques jours après le sacre du Sénégal, ne pourront être titulaires.



Pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Real, Gana Guèye et Abdou Diallo ne seront pas titulaires. Ils seront sur le banc, a annoncé Mauricio Pochettino en conférence de presse d’avant match.



« Idrissa Guèye n’est pas en mesure de commencer le match demain. Après 2 matchs sans jouer avec l’équipe, il pourra être dans l’équipe demain, mais pas commencer. Idem pour Abdou Diallo « , a annoncé l’entraîneur argentin des Parisiens.



Une mauvaise nouvelle pour le PSG, car on connaît l’importance de Gana Guèye lors de ces grands matches. D’ailleurs, lors du dernier match entre le PSG et le Real Madrid en 2019, le milieu sénégalais avait réalisé son meilleur match, muselant tout le milieu de terrain des Merengues, lors d’une victoire 3-0 du PSG.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook