PUDC: De multiples maux relevés et des milliards partis en fumée

Lundi 12 Octobre 2020

Le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc), qui a inspiré beaucoup de pays de la sous-région, est en train de prendre l’eau dans la zone nord. D’après "SourceA", dans le département de Podor, 8 des panneaux solaires installés dans la centrale ont été volés pour défaut de gardiens. Ces derniers, ont déserté les lieux après trois mois sans salaire.



Aussi, d’autres installations sont en état de dégradation avancée, faute d’entretien. Et, le programme a décidé de mettre fin au contrat de certains de ses agents, pour manque de ressources financières. Alors que, lors de la visite du chef de l’Etat, au mois de septembre dernier, ses responsables ont affirmé avoir déjà collecté 150 milliards FCfa pour la phase 2.



Ainsi, le coordonnateur, Cheikh Diop, contacté par "SourceA", a pété un plomb. Il reproche au journal de l’avoir appelé sur son numéro de téléphone personnel et de surcroît, un dimanche.



