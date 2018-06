PUDC: un chèque d’un million de francs Cfa alloué aux étudiantes

Pour cause, après avoir mis à la disponibilité de certaines universités des écrans géants pour permettre aux étudiants de suivre tous les matchs du mondial 2018, cette structure conduite par Souleymane Jules Diop est encore venue avec un nouveau cadeau. Lequel est d’offrir aux étudiantes logées à la Cité Alioune Sitoé Diatta (Claudel) des tickets de restauration durant le mondial.



“Nous avons pensé que les étudiantes ont besoin de se restaurer. Raison pour laquelle, nous allons leur donner 10 000 (dix mille) repas d’un montant d’un (1) million de francs Cfa pendant le mondial”, a annoncé ce dimanche le ministre délégué auprès du premier ministre en charge du suivi du Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc).



Souleymane Jules Diop qui a présidé cette rencontre à la Cité Claudel a déclaré également que l’Université de Saint-Louis et celle de Ziguinchor ont aussi bénéficié chacune de 10 000 (dix mille) repas.



Concernant les écrans géants installés par le Pudc dans certaines Université comme Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor, le ministre en charge de cette structure pense c’est une opportunité pour permettre aux étudiants de suivre le match durant le mondial.



“Les étudiants ont le droit de regarder le match car il n’y a pas de télévisions dans toutes les chambres. Et nous allons renforcer les chapiteaux pour qu’ils puissent regarder les matchs dans de meilleures conditions”, a-t-il rassuré.

