Paiement des bourses suspendu jusqu'en février, les étudiants dans le désarroi Les étudiants sénégalais devront attendre le mois de février 2019 pour percevoir leurs bourses. Une nouvelle accueillie tristement par certains d'entre eux qui espéraient pouvoir s'inscrire avec cet argent.

"Et moi qui comptais sur les rappel de décembre pour m'inscrire au plus tard avant le 9 décembre, tay rek laay déé", publie cet étudiant sur le groupe "Examen et concours".



Il n'est pas le seul dans ce cas, toutes les publications dans ce forum vont dans ce sens désormais. Cette mesure concerne aussi bien les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis que ceux de l'Ucad et ceux de l'Université virtuelle du Sénégal (UVS).





