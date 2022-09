Paiement des droits numériques du 1er semestre par la Sodav : Les chanteurs religieux raflent plus de 42 millions FCfa La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) a procédé hier, à son siège social, au paiement des droits numériques, (Crbt), (Dalal tone) au titre du premier semestre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Septembre 2022 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Ces droits portent sur un montant global de 71 millions 933 mille 291 FCfa. Pour cette répartition, ce sont les chanteurs religieux qui sont les mieux payés, avec la rondelette somme de 42 millions 306 mille 562 FCfa



Et s’agissant des autres genres musicaux, ils perçoivent la somme globale de 29 millions 626 mille 729 FCfa. Dans un communiqué, la structure dirigée par Aly Bathily, qui est directeur gérant et Ngoné Ndour comme présidente du Conseil d’administration (Pca), remercient les associés pour la confiance et réaffirme « tout son engagement » à servir les artistes, « dans l’efficacité et la transparence », lit-on.











Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook