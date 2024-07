Paiement des fonds communs et des primes : Le Sytjust menace de reprendre la grève

Le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) va déterrer la hache de guerre. Dans un communiqué, il annonce « la reprise de la grève suspendue depuis le 20 mars 2024 » qui, selon Ayé Boun Malick Diop et ses camarades, « devient l’unique option syndicale pour contraindre le ministre des Finances et du Budget, à la prise en charge des préoccupations des travailleurs de la Justice ».



Le Sytjust, qui souligne avoir « déjà mobilisé sa base », entend passer à l’action « si aucune mesure n’est entreprise pour satisfaire sans délai, ses revendications ». Ces travailleurs de la Justice disent, en effet, attendre le paiement de la prime du mois de juin 2024, alors que le mois de juillet est à son terme. Mais aussi, le paiement du fonds commun des greffes comptant pour le deuxième trimestre de 2024, échu depuis le 30 juin dernier. « Le ministère des Finances et du Budget fait injustement subir un préjudice matériel et moral très affligeant aux travailleurs de la Justice », dénoncent-ils.











Bes Bi

