Paiement des obligations fiscales : Les contribuables invités à s’en acquitter d’ici le 30 avril 2025

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025

Selon la Dgid, il s’agit du paiement du 2e acompte provisionnel de l’Impôt sur les sociétés (Is), qui est assis sur les bénéfices nets réalisés au Sénégal par certaines entreprises telles que les SA, SAS, SARL, etc.



Il y a également le paiement du 2e acompte provisionnel de l’Impôt sur le revenu (Ir), concernant les personnes physiques domiciliées fiscalement au Sénégal ou à l’étranger mais percevant des revenus de source sénégalaise.



L’autre obligation porte sur les déclarations de l’Impôt sur les sociétés (Is) et de l’Impôt sur les revenus (Ir) au titre de l’année 2025.

Les usagers doivent aussi faire le dépôt des états financiers annuels, obligatoire en ligne via la plateforme Senetafi pour les usagers relevant de la Direction des grandes entreprises et de la Direction des moyennes entreprises.



Enfin, les usagers sont invités à s’acquitter de la déclaration de la Contribution économique sur la valeur ajoutée (Cel/Va), due par les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale, industrielle ou professionnelle au Sénégal sous le régime réel.

La Dgid invite les contribuables à se rapprocher de leur centre fiscal compétent pour accomplir leurs formalités.



Adou Faye









Source : Dans un communiqué de presse, la Direction générale des Impôts et des Domaines (Dgid) invite les usagers à s'acquitter de leurs obligations fiscales, dont l'échéance est fixée au 30 avril 2025.

