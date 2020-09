Paix, Sécurité, Stabilité Politique et Situation Politique de la Sous-région : les décisions du 57ième sommet des Chefs d’état de la CEDEAO Afin de consolider les acquis enregistrés dans le cadre du processus d’intégration et de favoriser l’émergence d’une région inclusive, où règnent la paix, la sécurité et la prospérité, la Conférence des Chefs d’état, sur la Paix, la Sécurité, la Stabilité Politique et la Situation Politique dans la Sous-région a pris les décisions suivantes:

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 08:58 | | 0 commentaire(s)|

La Conférence prend acte du rapport du Conseil de Médiation et de Sécurité au niveau ministériel, sur la situation politique et sécuritaire dans la région, ainsi que des recommandations qui y sont contenues.



Elle réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité de la région, conditions préalables à l’intégration économique et au développement de la région.



S’agissant de la situation au Mali, la Conférence réaffirme sa détermination à assurer un retour rapide à l’ordre constitutionnel dans ce pays, avec une transition politique dirigée par un Président et un Premier ministre civils pour une période de douze (12) mois.

La Conférence maintient l’ensemble des décisions prises lors de son Sommet extraordinaire tenu le 28 août 2020 et prend note des consultations en cours entre les acteurs maliens, initiées par le Conseil National de Salut du Peuple (CNSP).



La Conférence demande que le Président et le Premier ministre de la transition, tous deux civils, soient désignés au plus tard le 15 septembre 2020. La Conférence se félicite du départ du Président Ibrahim Boubacar Kéita pour des soins médicaux et lui souhaite un prompt rétablissement.



Elle a félicité son Médiateur, S.E.M. Goodluck Ebele Jonathan pour tous les efforts déployés dans la recherche d’une solution politique durable au Mali.



Concernant la Guinée Bissau, la Conférence se félicite des progrès enregistrés en ce qui concerne le fonctionnement des institutions notamment l’Assemblée nationale et le Gouvernement. En conséquence, elle décide du retrait de la Mission de la CEDEAO en Guinée Bissau et exprime toute sa reconnaissance aux pays contributeurs de troupes et d’éléments de police pour leurs efforts en faveur de la stabilisation de ce pays.



Elle a exprimé également sa gratitude à l’Union européenne pour l’appui multiforme apporté à ECOMIB dès son déploiement en avril 2012. La Conférence réaffirme son engagement à accompagner le Gouvernement Bissau Guinéen dans la réforme constitutionnelle ainsi que la réforme du secteur de la sécurité engagées par le pays.



Concernant la Gambie, la Conférence salue les réformes politiques engagées en vue de la stabilisation du pays. Elle décide de proroger de six (6) mois le mandat de la Mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG) afin de lui permettre d’assurer un appui, notamment dans la réforme du secteur de la sécurité en cours dans le pays. Elle décide la transformation progressive de l’ECOMIG en une mission de police.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos