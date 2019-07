Paix en casamance: Robert Sagna y convie les réfugiés

Les personnes déplacées et réfugiées du conflit casamançais ont leur place dans la recherche de la paix en Casamance. C’est du moins ce que pense Robert Sagna, le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC) qui s’était rendu jeudi dernier à Bulock, un village frontalier gambien, pour rencontrer les réfugiés casamançais qui y vivent depuis des années.



Expliquant aux réfugiés de Bulock le sens de son déplacement, l’ancien ministre socialiste confie que ‘’c’est pour que vous puissiez apporter votre contribution à cette recherche de la paix qui s’annonce, qui avance et pour laquelle, je crois. Vous pouvez participer à la réflexion devant nous permettre de trouver les voies et moyens de sortir de cette crise. Nous sommes des Casamançais, nous sommes des Sénégalais, comme tout le monde, par conséquent nous sommes tous engagés dans cette recherche de la paix''.













Le Témoin

