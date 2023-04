Paix et sécurité du pays: APR se réjouit des valeurs d’ouverture et de synthèse du Président Macky Sall Un contexte de surenchère politique, prévaut à une dizaine de mois de la Présidentielle du 25 février 2024, marqué par des attaques sans précédent contre les institutions et les fondements du vivre ensemble. L’Alliance Pour la République (APR) se réjouit des valeurs d’ouverture et de synthèse du Président Macky Sall qui garantissent, depuis son accession à la magistrature suprême, l’unité, la paix et la sécurité du pays.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

L’Alliance Pour la République (APR) se félicite particulièrement des gages réitérés aux forces vives de la Nation, lors de l’adresse du Chef de l’Etat à l’occasion de la fête de l’Indépendance, pour le dialogue et la concertation dans le respect intangible de l’Etat de droit qui fonde la stabilité et la cohésion sociale de notre cher pays. Dès lors, l’APR condamne fermement la multiplication des appels subversifs de certains acteurs de l’opposition qui ne cachent plus leur volonté de sacrifier l’unité nationale sur l’autel de leurs ambitions personnelles surdimensionnées.



L’APR fustige particulièrement la voie de l’irresponsabilité notoire empruntée par Ousmane SONKO dans l’affaire privée qui l’oppose au Ministre Mame Mbaye NIANG et pour laquelle il a été condamné le 30 mars 2023 L’affabulation et la manipulation comme projet politique ne sauraient prospérer dans un pays comme le Sénégal. Le peuple attend du pouvoir judiciaire que le droit soit dit ce 17 avril 2023 et ce dernier a déjà annoncé la couleur en première instance avec un verdict affranchi de toute pression politicienne.



A cet effet, l’APR se félicite de toutes les dispositions prises par l’Etat pour la sécurité des citoyens, de leurs biens et services. Au regard de la gravité de l’heure, l’Alliance pour la République réitère son appel à tous les fils de la Nation à poursuivre la mobilisation pour la défense de la République et de ses valeurs, de la démocratie et de ses principes.



L’APR invite, par ailleurs, tous les militants et sympathisants à poursuivre leur mobilisation pour une réussite des opérations d’inscription sur le fichier électoral, en vue d’un succès retentissant à la Présidentielle de 2024, pour relever avec la mouvance présidentielle, le défi de l’émergence, plus que jamais à portée de main, avec nos importantes ressources pétro-gazières.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook