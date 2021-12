Paix et stabilité du Sénégal: Thierno Lô et son parti, entre marches et sensibilisation des jeunes Pour une paix durable et la stabilité du Sénégal, l’ancien ministre Thierno Lô et son parti, sont infatigablement entre marches et sensibilisation. Ils ont récemment organisé deux marches avec les jeunes pour la Paix et tiennent même, ce samedi 4 décembre 2021 à 17h, un panel regroupant, budokas, jeunes, lutteurs et la Société civile.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 14:42

« Après notre visite au Khalife général des mourides et nos marches à Dakar et à Darou Mouhty pour la Paix et la stabilité dans le pays, nous organisons ce samedi 4 decembre 2021 à l’Harmattan, dans la salle Amadou Aly Dieng, à 17h,une rencontre avec les Budokas, les lutteurs dont Gris Bordeaux et autres, les jeunes, la société civile et des Sénégalais conscients de leurs responsabilités », indique une note parvenue à Leral.



« Nous remercions grandement Me Dame Seck et tous les grands maîtres qui ont été les premiers à valider notre initiative. Que chacun joue son rôle et qu'on ne tire personne vers le bas », ajoute ladite note.



Par Fara Michel Dièye