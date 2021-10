Pakour: Six manifestants arrêtés dont trois de FRAPP Après 05 heures de chasse à l’homme dans le département de Vélingara, les camarades Aliou Gerard Koïta , Boubacar Diallo et Guy Marius Sagna venus s’enquérir de la situation de Alpha Baldé, Souleymane Sow et Sada Baldé (âgé de 70 ans), des manifestants arrêtés et déposer une lettre de protestation, sont eux aussi arrêtés à la brigade de gendarmerie de Kounkané, renseigne un communiqué de FRAPP, en guise de lettre de protestation.

"Par cette présente, nous venons protester auprès de vous qui représentez l’Etat du Sénégal, ne pouvant pas nous adressez au sous-préfet absent. Nous accusons l’Etat du Sénégal d’avoir illégalement attribué 1000 ha de terres à un individu au détriment de milliers d’autres à Pakour", attaque d'emblée le communiqué.



Lequel poursuit: "Nous accusons l’Etat du Sénégal de chercher à museler les victimes de spoliations foncière et d’empêcher toute jonction de celles-ci avec des organisations comme le FRAPP. D’où l’interdiction illégale de notre manifestation d’aujourd’hui.



Nous accusons l’Etat du Sénégal d’avoir réprimé aujourd’hui avec des excès le rassemblement des populations de Pakour contre un accaparement de terres de 1000 ha. Nous demandons la libération dans les meilleurs délais des 03 manifestants arrêtés arbitrairement dont un adulte de 70 ans", conclut le document.

